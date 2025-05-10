Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan çift yakalandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde, haklarında yakalama kararı bulunan dini nikahlı çift yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 19:11 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan çift yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde, haklarında yakalama kararı bulunan dini nikahlı çift yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, 22 suç kaydı ve hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ile dini nikahla birlikte yaşadığı, hakkında dolandırıcılık suçundan yakalama kararı ve 4 suç kaydı bulunan D.S. yakalandı.

        Polis merkezine götürülen çiftin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
        İşte dev maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte dev maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!

        Benzer Haberler

        Çorum'da imece usulü pişirilen 12 kazan aşure vatandaşlara dağıtıldı
        Çorum'da imece usulü pişirilen 12 kazan aşure vatandaşlara dağıtıldı
        İskilip Kaymakamı Polat başarılı güreşçileri kabul etti
        İskilip Kaymakamı Polat başarılı güreşçileri kabul etti
        Sungurlu Belediyesi Anneler Günü'nü "anne sözleri"nin yer aldığı afişlerle...
        Sungurlu Belediyesi Anneler Günü'nü "anne sözleri"nin yer aldığı afişlerle...
        Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da 4 gündür kayıp olan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Çorum'da 4 gündür kayıp olan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Çorum Yeşilay'dan kadınlara yönelik taş tozu saksı yapım atölyesi
        Çorum Yeşilay'dan kadınlara yönelik taş tozu saksı yapım atölyesi