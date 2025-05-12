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        Bayat'ta yağmur duası yapıldı

        Çorum'un Bayat ilçesinde yağmur duası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 09:26 Güncelleme: 12.05.2025 - 09:26
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        Bayat'ta yağmur duası yapıldı
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        Çorum'un Bayat ilçesinde yağmur duası yapıldı.

        Yatukcu Mahallesi muhtarlığı ve Yatukculular Kültür ve Yardımlaşma Derneğince düzenlenen yemeğe mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerde ikamet eden mahalle sakinleri de katıldı.

        Çaltı mevkisinde kılınan namazın ardından yağmur yağması ve yılın bereketli geçmesi için dua edildi.

        Duanın ardından gelen misafirlere ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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