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        Amasya'daki 4,4 ve 4,2 büyüklüklerindeki depremler Çorum'da da hissedildi

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'teki 4,4, saat 12.26'da 4,2 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem Çorum'da da hissedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 13:04 Güncelleme: 12.05.2025 - 13:05
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        Amasya'daki 4,4 ve 4,2 büyüklüklerindeki depremler Çorum'da da hissedildi
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12.23'teki 4,4, saat 12.26'da 4,2 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem Çorum'da da hissedildi.

        Kent merkezi ve ilçelerinde deprem sırasında vatandaşlar bulundukları binalardan dışarı çıktı.

        Çorum Valisi Ali Çalgan, AA muhabirine, Gümüşhacıköy ilçesindeki depremlerin kent merkezinde ve ilçelerinde de hissedildiğini söyledi.

        Depremlerin ardından ilgili birimlerin çalışmalara başladığını belirten Çalgan, "Depremlerle ilgili henüz olumsuz bir bilgi intikal etmedi. Jandarma birimlerimiz köy muhtarlarıyla irtibat halinde. AFAD ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu büyüklüklerdeki depremlerden kaynaklı bir zarar beklemiyoruz ancak ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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