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        Çorum'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:39
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        Çorum'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Çorum'da otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

        Aykut A. (36) idaresindeki 19 ACS 767 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy kara yolu Cemilbey köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Kerem A. (22), Zöhre A. (59) ve Hamit A. (5) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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