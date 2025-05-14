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        Boğazkale'de çiftçiler tarımda doğru sulama konusunda bilgilendirildi

        Çorum'un Boğazkale ilçesinde çiftçiler tarımda doğru ve tasarruflu sulama konusunda bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:53 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:53
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        Boğazkale'de çiftçiler tarımda doğru sulama konusunda bilgilendirildi
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        Çorum'un Boğazkale ilçesinde çiftçiler tarımda doğru ve tasarruflu sulama konusunda bilgilendirildi.

        Evci Köyünde bulunan sulama barajında doluluk oranı son yağışlara rağmen yüzde 30 seviyesinde kaldı.

        Boğazkale İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Fatih Göçmen, AA yaptığı muhabirine yaptığı açıklamada yağışların istenilen seviyeye ulaşmadığını söyledi.

        Göçmen, Boğazkale Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından Evci Sulama Barajı doluluk oranının kritik eşiğin altında kaldığı için 2025 sezonunda sulama suyu temin edilemeyeceği, üreticilerin mağdur olmaması için gerekli önlemleri almaları yönünde ekim dönemi öncesi duyuru yaptığını kaydetti.

        Pancar üretiminde azalma olduğunu ifade eden Göçmen, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, ÇKS kayıtlarını incelediğimizde 2025 yılında özellikle pancar üretiminde önemli ölçüde düşüş yaşandığı ve 1.228 dekar alanda pancar üretimi için kayıt yapıldığını gördük. Çiftçilerimizi kuraklık için gerekli önlemleri almaları, doğru ve tasarruflu sulama teknikleri ile alternatif ürünler hakkında bilgilendirme yaptık. Çiftçilerimizle toplantılar yaparak gerekli bilgilendirmeler yapıyoruz." dedi.

        Göçmen, çiftçilerin en az kayıpla sezonu geçirmeleri amacıyla bilgilenderme çalışmalarının yıl boyunca süreceğini söyledi.

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