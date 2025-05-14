Çorum'da balkondan düşen genç hayatını kaybetti
Çorum'da balkondan düşen genç hayatını kaybetti.
Çorum’da balkondan düşen genç hayatını kaybetti.
Ulukavak Mahallesi Sakarya 13. Sokak'ta bulunan 4 katlı binan 3. katında oturan 23 yaşındaki Kusay Kubilay Avcı, balkondan düştü
Gencin düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Avcı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.
Avcı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
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