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        GÜNCELLEME - Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

        Çorum'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 07:44 Güncelleme: 15.05.2025 - 07:44
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        GÜNCELLEME - Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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        Çorum'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

        Bilal Ç. (32) Ulukavak Mahallesi Tarakçı 1. Sokak'ta evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Bilal Ç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ameliyata alınan Bilal Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan tespit edildi.

        Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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