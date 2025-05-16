Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        İskilip'te "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı

        Çorum'un İskilip ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısının ikincisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 19:13 Güncelleme: 16.05.2025 - 19:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskilip'te "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un İskilip ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısının ikincisi yapıldı.

        İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Sakarya Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda, belediye olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

        Toplantıda vatandaşların doğalgaz konusundaki taleplerini dinleyen Çizikci, çalışmanın başlatıldığını, kısa sürede doğalgaz bağlı olmayan konut kalmayacağını söyledi.

        Çizikci, toplantıda vatandaşların gündeme getirdiği, çarşamba günleri kurulan pazar için servis hizmetinin de gelecek haftadan itibaren başlayacağını açıkladı.

        Çizikci, daha sonra vatandaşların sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hafta sonu yağmur güneş bir arada
        Hafta sonu yağmur güneş bir arada
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Korkunç iddia! Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düştü!
        Korkunç iddia! Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düştü!
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Simge'nin gözyaşları
        Simge'nin gözyaşları
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        Çorum'da "Sevgi Dolu Fırça İzleri" Resim Sergisi düzenlendi
        Çorum'da "Sevgi Dolu Fırça İzleri" Resim Sergisi düzenlendi
        Kargı Kaymakamlığı'nın düzenlediği geleneksel voleybol turnuvası sona erdi
        Kargı Kaymakamlığı'nın düzenlediği geleneksel voleybol turnuvası sona erdi
        Bayat'ta hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
        Bayat'ta hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
        Çorum'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
        Çorum'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
        Çorum'da bir kişiyi silahla yaralayan 2 kardeş tutuklandı
        Çorum'da bir kişiyi silahla yaralayan 2 kardeş tutuklandı
        Bayat'ta öğrencilere vergi bilinci anlatıldı
        Bayat'ta öğrencilere vergi bilinci anlatıldı