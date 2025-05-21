AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı kentteki eğitim yatırımlarını inceledi

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında eğitime açılması planlanan, toplam 48 derslikli ortaokul ve İlkokul binalarında incelemede bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, ziyarette Ahlatcı'ya eğitim yatırımları hakkında bilgi verdi.

Ahlatcı, yaptığı yazılı açıklamada, kentte eğitimin niteliğini artırmak amacıyla yoğun inşa süreci yürütüldüğünü bildirdi.

Osmancık'ta 12 derslikli 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve 16 derslikli Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Kargı'da 16 derslikli Kargı Cumhuriyet YİBO, Dodurga'da 12 derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Laçin'de 8 derslikli Çok Programlı Anadolu Lisesi, İskilip'te 16 derslikli Akşemseddin Anadolu Lisesi ile Sungurlu'da Sunka Kağıt A.Ş. tarafından yaptırılan 8 derslikli Salih Zeki ve Levent Öztekin Anaokulu Lisesi olmak üzere 9 okulun 2025-2026 eğitim öğretim yılında hizmete açılmasının planlandığını belirten Ahlatcı, projelerin toplam yatırım bedelinin 433 milyon 136 bin lira olduğu kaydetti.

Ayrıca İskilip'te proje bedeli 47 milyon 211 bin lira olan 12 derslikli Azmi Milli İlkokulu'nun yapımına başlandığını aktaran Ahlatcı, kent merkezinde 840 milyon lira bütçeli 12 derslikli Silimkent İlkokulu, 12 derslikli Tanyeri İlkokulu, 12 derslikli Merkez YİBO, 16 derslikli Çepni İlkokulu ile Şehit Öğretmen Fatih Tekin METEM Atölye Binası'nın yanı sıra, Osmancık'ta 12 derslikli Gemici İlkokulu ve Bayat'ta 12 derslikli Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun da projelendirilerek ihale süreçlerinin sürdüğünü aktardı.