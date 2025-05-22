Osmancık'ta yıl sonu görsel sanatlar sergisi açıldı
Çorum'un Osmancık ilçesinde, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından yıl sonu görsel sanatlar sergisi açıldı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından yıl sonu görsel sanatlar sergisi açıldı.
Mustafa Kemal Atatürk Parkı'nda düzenlenen sergide, okulun öğrencileri tarafından yıl boyunca hazırlanan resim ve görsel sanatlar eserleri sergilendi.
Etkinliğe, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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