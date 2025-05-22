Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Osmancık'ta yıl sonu görsel sanatlar sergisi açıldı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından yıl sonu görsel sanatlar sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:42 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmancık'ta yıl sonu görsel sanatlar sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Osmancık ilçesinde, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından yıl sonu görsel sanatlar sergisi açıldı.

        Mustafa Kemal Atatürk Parkı'nda düzenlenen sergide, okulun öğrencileri tarafından yıl boyunca hazırlanan resim ve görsel sanatlar eserleri sergilendi.

        Etkinliğe, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
        Kızını boğan annenin cezası belli oldu!
        Kızını boğan annenin cezası belli oldu!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        19 yaşında ölü bulunmuştu! Detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Fenerbahçe'de Kolo Muani ve Jonathan David sesleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü konuştu
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        Galatasaray'da zorlu operasyon!
        2B arazi nedir?
        2B arazi nedir?
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        G.Saray'dan sağ bek harekatı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Japonya’da sessizlik salgını: Evden hiç çıkmıyorlar!
        Yeniden Elye Wahi!
        Yeniden Elye Wahi!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        Kamyonetteki vahşette 4 gözaltı daha!
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        Cihantimur soruşturmasında sıcak gelişme
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        O anlar kamerada... Cinayete sırtını döndü çayını yudumladı!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        F.Bahçe Beko final için parkede!
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        Önce iyice ısınıp sonra yağmuru izleyeceğiz
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        "Suriye'ye gaz ihracatı kısa sürede başlayacak"
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanına silahlı saldırı
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi

        Benzer Haberler

        Osmancık'ta yıkılan türbe yeniden inşa edilecek
        Osmancık'ta yıkılan türbe yeniden inşa edilecek
        Çorum'da 1791 rakımlı Kırklar Dağı'nda gençlik yürüyüşü yapıldı
        Çorum'da 1791 rakımlı Kırklar Dağı'nda gençlik yürüyüşü yapıldı
        AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı kentteki eğitim yatırımlarını inceledi
        AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı kentteki eğitim yatırımlarını inceledi
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Çorum'da dondan etkilenen meyve bahçelerini i...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Çorum'da dondan etkilenen meyve bahçelerini i...
        Kargı'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kargı'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Çorum'da doğaseverler Hitit Yolu'nun 41 kilometresini 4 günde yürüdü
        Çorum'da doğaseverler Hitit Yolu'nun 41 kilometresini 4 günde yürüdü