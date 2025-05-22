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        Çorum'da sokak hayvanları için doğal yaşam alanı oluşturuldu

        Çorum'da, Valilik ve 16 belediyenin katılımıyla oluşturulan Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 23:56 Güncelleme: 22.05.2025 - 23:56
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        Çorum'da sokak hayvanları için doğal yaşam alanı oluşturuldu
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        Çorum'da, Valilik ve 16 belediyenin katılımıyla oluşturulan Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı hizmete açıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca ile Yaydiğin mevkisinde oluşturulan doğal yaşam alanını ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalgan, sahipsiz sokak hayvanlarının vatandaşların can güvenliği ve huzurunu tehdit ettiğini, bu sorunu ortadan kaldırmak üzere sahipsiz sokak hayvanları için doğal yaşam alanı oluşturulduğunu bildirdi.

        Alanın tamamlanmasıyla kentte sahipsiz sokak hayvanlarının kontrollü şekilde toplanmaya başladığını belirten Çalgan, "Bugün itibarıyla, sokaklarda vatandaşlarımızın emniyetini ve asayişini tehdit eden sahipsiz hayvanları toplamaya başlamış bulunuyoruz. Bir program dahilinde bakımı yapılabilecek, muayene ve tedavi edilebilecek kadar sahipsiz hayvanı Doğal Yaşam Alanına alacağız." ifadelerini kullandı.

        Çalgan, Doğal Yaşam Alanı'nda mama üretim tesisi kurulduğunu, toplu yemek çıkaran tesislerden ve pazar yerlerinden toplanan yiyecek atıklarının bu tesiste mamaya dönüştürüleceğini, sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını bu tesisten karşılayacaklarını aktardı.

        İçişleri Bakanlığı Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca ise sahipsiz sokak hayvanları konusunda Türkiye genelinde çalışma yürütüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bizim buradaki temel amacımız insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığıdır. Bu üç bileşen bizim için çok önemli. Sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilite edilmesi ve doğal yaşam alanında beslenmesini esas alan sürdürülebilir yeni bir model benimsendi. Bu yöntem dünyadaki en insancıl çözüm. Her ilde il özel idareleri ve belediyeler aracılığıyla doğal yaşam alanları oluşturduk. Bu alanlar, her ilin kapasitesine göre belirlendi. Bu yıl sonuna kadar sokak hayvanlarıyla ilgili ülke genelinde bir sorun kalmayacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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