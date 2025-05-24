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        Çorum'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 23:03 Güncelleme: 24.05.2025 - 23:10
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        Çorum'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Çorum'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Selami B. (47) idaresindeki 06 BRK 268 plakalı otomobil ile Suat K'nin (44) kullandığı 19 EF 455 plakalı otomobil Çorum-Samsun kara yolu Atçalı kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Muhammet A.K. (11) ve Bedirhan K. (13) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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