Çorum'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Muhammet A.K. (11) ve Bedirhan K. (13) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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