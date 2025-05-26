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        Çorum'da balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

        Çorum'da bir binanın ikinci katındaki balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:22 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:22
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        Çorum'da balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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        Çorum'da bir binanın ikinci katındaki balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Üçtutlar Mahallesi Alaybey Sokak'ta yaşayan E.E.B, ikinci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan E.E.B, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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