Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine "Finansal Okuryazarlık" eğitimi

        Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine "Finansal Okuryazarlık" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:58 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine "Finansal Okuryazarlık" eğitimi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine "Finansal Okuryazarlık" eğitimi verildi.

        Fakülteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik Teknolojileri ve İşbirliği Kulübünce düzenlenen etkinlikte, "Finansal Okuryazarlık" dersinin öğretim programı ve ders kitabının yazarı, Bilge Kağan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Öğretmeni Keziban Kodaz, öğrencilere bütçe yönetimi, tasarruf, yatırım araçlarını tanıma ve borçlanma bilinci gibi konularda bilgi verdi.

        Eğitimde ayrıca öğrencilere günlük yaşamda nasıl daha verimli finansal kararlar alabilecekleri örneklerle anlatıldı.

        Mühendislik Fakültesi Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Bilge Han Tozlu ve Kulüp Başkanı Behzat Alkan koordine ettiği eğitimin, mühendis adaylarının yalnızca teknik yönden değil finansal açıdan da geleceği hazırlanması amacıyla organize edildiği vurgulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        İsrail basını yazdı: ABD'den İsrail'e yoğun baskı yapıyor
        İsrail basını yazdı: ABD'den İsrail'e yoğun baskı yapıyor
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı
        Kameraya yansıyan dehşette ceza belli oldu!
        Kameraya yansıyan dehşette ceza belli oldu!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Oğlunu öldürüp bıçağı yanına gömdü! Aynı sokaktaki evinde yakalandı!
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        Giyim sanayicilerinden iflas uyarısı
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        13 yaşında Enes'i iple boğdular! Vahşet!
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar
        Jasikevicius tarihe geçti!
        Jasikevicius tarihe geçti!
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        İzmitli elektrikli model için tarih verildi
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        "Phantom Vibration" mağduru olabilirsiniz!
        "Yaşa Fenerbahçe"
        "Yaşa Fenerbahçe"
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Fenerbahçe Beko’dan 2025’te tarihi geri dönüş!
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz
        Trump'tan İran mesajı: İyi haberler alabiliriz

        Benzer Haberler

        Sanat galerisine dönüştürülen okul koridoru sergilere ev sahipliği yapıyor
        Sanat galerisine dönüştürülen okul koridoru sergilere ev sahipliği yapıyor
        Çorum'da balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Çorum'da balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Çorum'da komşuların kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da komşuların kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı
        Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı
        Çorum'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı
        Ambulans helikopter 16 yaşındaki çocuk için havalandı
        Ambulans helikopter 16 yaşındaki çocuk için havalandı
        Çorum'da su kuyusuna düşen yavru köpekler öldü
        Çorum'da su kuyusuna düşen yavru köpekler öldü