Çorum'da kaçak avcıların göle bıraktığı 2 bin 600 metrelik ağ bulundu
Çorum'un Alaca ilçesinde kaçak avcıların bıraktığı 2 bin 600 metre uzunluğundaki balık ağı, baraj gölünden çıkarıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde kaçak avcıların bıraktığı 2 bin 600 metre uzunluğundaki balık ağı, baraj gölünden çıkarıldı.
Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Koçhisar Barajı Gölü'ne kaçak avlanmak amacıyla ağ atıldığını tespit etti.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölde inceleme yaptı.
İncelemede tespit edilen 2 bin 600 metre uzunluğundaki balık ağı, sudan çıkarılarak imha edilmek üzere el konuldu.
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