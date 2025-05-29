Çorum'da kaçak avcıların göle bıraktığı 2 bin 600 metrelik ağ bulundu

İncelemede tespit edilen 2 bin 600 metre uzunluğundaki balık ağı, sudan çıkarılarak imha edilmek üzere el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölde inceleme yaptı.

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