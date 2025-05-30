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        Oğuzlar Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

        Hayat boyu öğrenme etkinlikleri kapsamında Oğuzlar Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:31 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:32
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        Oğuzlar Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi açıldı
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        Hayat boyu öğrenme etkinlikleri kapsamında Oğuzlar Halk Eğitimi Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

        Oğuzlar Kaymakamı Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Aşçıoğlu'nun açılış kurdelesini kestiği sergi, Oğuzlar Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirildi.

        Kursiyerlerin yıl boyu çalışmalarının yer aldığı sergide el açımı yufka ekmek çeşitleri, elişi ürünleri, geleneksel el nakışları, ahşap ürünler davetlilerin beğenisine sunuldu.

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