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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 20:42 Güncelleme: 30.05.2025 - 20:44
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        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        H.K. idaresindeki 45-KFG-6 yabancı plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Greyder Kavşağı'nda N.A'nın kullandığı 06 SK 025 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle yabancı plakalı otomobilde bulunan M.Ç. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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