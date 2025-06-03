Çorum'da fidanlıkta çıkan yangına itfaiye müdahale etti

Samsun Yolu Bulvarı eski çimento fabrikası civarında faaliyet gösteren O.F.G'ye ait peyzaj ve bitki markette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çorum'da peyzaj ve bitki market olarak faaliyet gösteren işletmede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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