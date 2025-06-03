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        Çorum'da fidanlıkta çıkan yangına itfaiye müdahale etti

        Çorum'da peyzaj ve bitki market olarak faaliyet gösteren işletmede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 08:07 Güncelleme: 03.06.2025 - 08:07
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        Çorum'da fidanlıkta çıkan yangına itfaiye müdahale etti
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        Çorum'da peyzaj ve bitki market olarak faaliyet gösteren işletmede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Samsun Yolu Bulvarı eski çimento fabrikası civarında faaliyet gösteren O.F.G'ye ait peyzaj ve bitki markette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında iş yerinde zarar meydana geldi.

        Yangının nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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