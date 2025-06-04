Çorum'da görme engelli yavru kediyi itfaiye kurtardı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akçakent Mahallesi TOKİ Konutları yolunda yavru kedinin ağaçtan inemediğini gören çocukların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan kedi yavrusunun gözlerinin görmediği belirlendi.
Yavru kedi tedavi için Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü.
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