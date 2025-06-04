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        Sungurlu'da yuvasında asılı kalan leylek kurtarıldı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde yuvasında asılı kalan yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 14:14 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:14
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        Sungurlu'da yuvasında asılı kalan leylek kurtarıldı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde yuvasında asılı kalan yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kalenderoğlu köyü camisinde bulunan yuvadan düşmek üzere olan leylek yavrusunu görenler itfaiyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine köye sevk edilen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri merdivenle ulaştıkları yuvada, düşmek üzereyken ayağının takılması sonucu asılı kalan yavru leyleği kurtardı.

        Sağlık kontrolünde herhangi problemi olmadığı belirlenen leylek, yuvasına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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