Çorum'da sulama kanalına düşen otomobildeki karı koca ile 2 aylık bebek yaralandı
Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu karı koca ile 2 aylık bebekleri yaralandı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu karı koca ile 2 aylık bebekleri yaralandı.
Ö.F.L. (38) idaresindeki 34 DPB 673 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Bükköy mevkisinde sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan sürücü ve eşi E.B.L. (35) ile 2 aylık bebekleri U.K.L, sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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