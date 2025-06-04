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        Çorum'da sulama kanalına düşen otomobildeki karı koca ile 2 aylık bebek yaralandı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu karı koca ile 2 aylık bebekleri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:07 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:07
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        Çorum'da sulama kanalına düşen otomobildeki karı koca ile 2 aylık bebek yaralandı
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu karı koca ile 2 aylık bebekleri yaralandı.

        Ö.F.L. (38) idaresindeki 34 DPB 673 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Bükköy mevkisinde sulama kanalına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan sürücü ve eşi E.B.L. (35) ile 2 aylık bebekleri U.K.L, sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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