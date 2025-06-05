Uğurludağ'da vatandaşlar her bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret ediyor

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde vatandaşlar, öğle namazının ardından ilçe mezarlığını ziyaret etme geleneğini sürdürüyor.

Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlar, öğle namazını kıldıktan sonra ilçe mezarlığını ziyaret etti.

Ziyarette, mezarlıkta kabri bulunanların ruhları için Kur'an okundu, Uğurludağ İlçe Müftüsü Tuncay Tunç dua etti.

Mezarları ziyaret eden Kemal Köse, AA muhabirine, ilçede her bayram arifesinde vatandaşların hep birlikte mezarlığı ziyaret ettiğini söyledi.

Mezarlık ziyaretinin dini bir görev olmanın yanı sıra manevi bir ihtiyaç olduğunu düşündüğünü belirten Köse, "İslam alimlerinin büyük çoğunluğu, bayram ve arife günlerinde kabristanlara gidilmesini teşvik eder. Bu ziyaretlerin hem ölen yakınlara dua etmek hem de insanın kendi hayatını muhasebe etmesi açısından da büyük bir anlam taşıdığı ifade ediliyor." dedi.