Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum Valisi Çalgan, Samsun-Ankara yolunda denetimlere katıldı

        Çorum Valisi Ali Çalgan, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanan Samsun-Ankara kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince yürütülen trafik denetimlerine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 17:10 Güncelleme: 05.06.2025 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum Valisi Çalgan, Samsun-Ankara yolunda denetimlere katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum Valisi Ali Çalgan, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç yoğunluğu yaşanan Samsun-Ankara kara yolunda polis ve jandarma ekiplerince yürütülen trafik denetimlerine katıldı.

        Çalgan, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kontrol noktasında ekiplerce durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti.

        Özellikle uzak illerden gelen sürücülerden yolların durumu ve yolculukları hakkında bilgi alan Çalgan, sürücü ve yolcuları seyir esnasında emniyet kemeri takmaları ve hız limiti başta olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

        Polis ekiplerince durdurulan sürücülere şehrin tanıtımını yapan hediyeler vererek bayramlarını tebrik eden Çalgan, "Ümit ediyorum, hepimiz için huzurlu, kazasız, sağlıklı güzel bir bayram olur." dedi.

        Bayram boyunca kara yollarında ve şehir merkezinde görev yapacak emniyet görevlilerinin de bayramını kutlayan Çalgan, gazetecilere, İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Ankara, Kırıkkale, Çorum ve Samsun kara yolu üzerinde bulunan kontrol noktalarında trafik kuralları hakkında sürücülere son kez hatırlatmalarda bulunduklarını söyledi.

        Çalgan, "Hem bugün hem bundan sonra bayram günlerinde bu noktada görev yapan arkadaşlarımıza moral vermek, onların da bayramlarını vazife başında tebrik etmek maksadıyla buradayız." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        İtalya'dan Jose Mourinho iddiası!
        İtalya'dan Jose Mourinho iddiası!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        Çağla Tuğaltay cinayeti Kayseri yöntemi ile çözülmeye çalışılacak!
        Çağla Tuğaltay cinayeti Kayseri yöntemi ile çözülmeye çalışılacak!
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        24 saatte 50 bin araç giriş yaptı! İlçede trafik durma noktasına geldi!
        24 saatte 50 bin araç giriş yaptı! İlçede trafik durma noktasına geldi!
        Kulis isteklerini açıkladı
        Kulis isteklerini açıkladı
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak

        Benzer Haberler

        Uğurludağ'da vatandaşlar her bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret ediyor
        Uğurludağ'da vatandaşlar her bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret ediyor
        Dodurga'da uçurtma yarışması yapıldı
        Dodurga'da uçurtma yarışması yapıldı
        Dodurga Belediyesinden bayram temizliği
        Dodurga Belediyesinden bayram temizliği
        Rehber öğretmen ve danışmanlara elektronik sigara eğitimi verildi
        Rehber öğretmen ve danışmanlara elektronik sigara eğitimi verildi
        Çorum FK'li futbolcu Tunahan Ergül, Bursaspor'a transfer oldu
        Çorum FK'li futbolcu Tunahan Ergül, Bursaspor'a transfer oldu
        Çorum'da sulama kanalına düşen otomobildeki karı koca ile 2 aylık bebek yar...
        Çorum'da sulama kanalına düşen otomobildeki karı koca ile 2 aylık bebek yar...