Çorum'da ülkenin birliği ve bütünlüğü için "arife duası" yapıldı

Çorum'da Ahilik geleneği olan "arife duası"nda bir araya gelen kent yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar, ülkenin birliği ve bütünlüğü ile esnafın bol kazanç elde etmesi için dua etti.

Ahilik gelenekleri arasında yer alan "arife duası" için kentteki çeşitli meslek grupları, Ramazan ve Kurban bayramlarının arifesi ile üç ayların başlangıcında toplanıyor.

Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra kentin yöneticilerinin de katıldığı etkinliklerde esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için dua ediliyor.

150 yılı aşkın geçmişi bulunan arife duası, tarihi Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) ev sahipliğindeki etkinlikte İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından dua edildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "arife duası" ile Çorum'da tanıştığını söyledi.

Kentte güzel bir geleneğin yaşatıldığını belirten Çalgan, "İyi ki böyle bir gelenek var. Son derece özgün bir gelenek. Bunun geçmişten geldiği gibi gelecekte de devam etmesini diliyorum." dedi.