Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Gönüllüler "Dilek Balonu Projesi" ile çocukların hayallerini gerçekleştiriyor

        KEMAL CEYLAN - Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Derneğince (ÇESİAD) yürütülen "Dilek Balonu Projesi" ile kentteki ilkokul öğrencilerinin istekleri yerine getiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 11:05 Güncelleme: 07.06.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gönüllüler "Dilek Balonu Projesi" ile çocukların hayallerini gerçekleştiriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KEMAL CEYLAN - Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Derneğince (ÇESİAD) yürütülen "Dilek Balonu Projesi" ile kentteki ilkokul öğrencilerinin istekleri yerine getiriliyor.

        ÇESİAD'dan burs alan üniversite öğrencileri, yaklaşık 9 yıldır yürütülen proje kapsamında şubat ayında Elvan Çelebi İlkokulu'nu ziyaret ederek, buradaki 200 civarında çocuğa hayallerini ve ne istediklerini sordu.

        Öğrenciler, dileklerini söyledikten sonra kağıtlara yazıp balonların içerisine koyarak uçurdu.

        ÇESİAD gönüllüleri, öğrencilerin tabletten bisiklete, silgiden muza kadar onlarca çeşit dileğini derneğin yöneticilerinin oluşturduğu bütçe ile temin etti.

        İstanbul'dan otobüsle kente gelen gönüllü üniversiteliler, Elvan Çelebi İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilere dilek balonuna yazdığı hediye eşyalarını teslim etti.

        ÇESİAD Başkanı Mehmet Zahit Yıldırım, AA muhabirine, Çorumlu üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla 2006'da kurdukları dernekte bugüne kadar binlerce öğrenciye burs imkanı sağladıklarını söyledi.

        - "Ömrü boyunca bu iyiliği unutmayacaklar"

        Dernekten burs alan öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde yer almasını sağlamak amacıyla "Dilek Balonu Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirten Yıldırım, "Burs alan öğrencilerimiz, Elvan Çelebi İlkokulu'na geldi, öğrencilerin dileklerini aldı. Dilekler bize geliyor, hepsini okuyup inceliyoruz ve hepsini gerçekleştiriyoruz. Kimi silgi, kimi tablet, kimi bisiklet istiyor. Bütün hazırlıkları yapıyor ve okula tekrar gelip hediyelerini veriyoruz." dedi.

        Çok ilginç dileklerle karşılaşabildiklerini dile getiren Yıldırım, "Silgi, muz, tablet, bisiklet, kedi maması, annesine robot isteyen var. Çok güzel istekler de var. Hepsini gerçekleştiriyoruz. İlavelerimiz de oluyor. Mesela silgi istediyse, silgiye ilave olarak bazı hediyeler de ekliyoruz, onu bisiklete yaklaştırıyoruz." diye konuştu.

        Çocukların hediyeleri görünce çok mutlu olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak, onları sevindirmek istiyoruz. Onların unutamayacağı bir şey bu. Ömrü boyunca bu iyiliği unutmayacaklar ve inşallah büyüdüklerinde, üniversite okuduklarında dilek balonunu, ÇESİAD'ı hatırlayıp, 'Hadi biz de şöyle bir proje yapalım' diyecekler. Biz onlara iyilik yapıyoruz, onlar da büyüdüklerinde kardeşlerine yaparlar diye ümit ediyoruz." diye konuştu.

        Yıldırım, 9 yıldır yürütülen proje kapsamında daha önce Çorum'un bütün ilçelerine kütüphane kurduklarını anlatarak, "Hem üniversite öğrencilerimize faaliyet yapma imkanı sunmak hem de ilköğretimde okuyan kardeşlerimizle köprü kurmak istedik. Çok keyifli bir organizasyon. Çocuklar çok mutlu oluyor, biz de çok keyif alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÇESİAD'dan burs desteği alan bilgisayar mühendisliği öğrencisi Mehmet Sarı ise proje ile çocukların hayallerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

        Çocukların eğlenceli bir gün geçirmesi için her şeyi yaptıklarını dile getiren Sarı, projeyi gelecek yıllarda da sürdürmek istediklerini kaydetti.

        - Öğrenciler dileklerine kavuştukları için mutlu

        1. sınıf öğrencileri Eslem Naz Özarslan ve Perihan Yaşar da istedikleri akıllı saate kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.

        Asaf Şeker de akıllı saat istediğini belirterek, "Ne istediğimizi kağıda yazıp balonları uçurmuştuk. Sonra dualarım kabul oldu. Akıllı saatim geldi." dedi.

        Dilek balonuna yazdığı olta takımına kavuşan Alpçetin Alpiş ise okullar tatile girince balık tutmaya gideceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        Al Hilal'in Victor Osimhen ısrarı: Anlaştı iddiası!
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Kurban Bayramı'nın 2. gününde kapıda vizeye yoğun ilgi
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        İşte en değerli 10 Türk!
        İşte en değerli 10 Türk!
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek elektrik akımına kapıldı
        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek elektrik akımına kapıldı
        Gözden kayboldu... Feryatlar yükseldi!
        Gözden kayboldu... Feryatlar yükseldi!
        Umut balonları bırakılmıştı... 5 yaşındaki Elif Azra'dan acı haber!
        Umut balonları bırakılmıştı... 5 yaşındaki Elif Azra'dan acı haber!
        Saçlarını pembeye boyadı
        Saçlarını pembeye boyadı
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Eski çalışanını sokakta satırla kovaladı!
        Eski çalışanını sokakta satırla kovaladı!
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!
        Kurban eti tüketirken bunlara dikkat!

        Benzer Haberler

        Çorum'da kurban keserken kendisini yaralayan 30 kişi hastaneye başvurdu
        Çorum'da kurban keserken kendisini yaralayan 30 kişi hastaneye başvurdu
        Çorum'da sahipsiz köpeklerinin saldırdığı motosikletli yaralandı
        Çorum'da sahipsiz köpeklerinin saldırdığı motosikletli yaralandı
        Ambulans helikopter, trafik kazasında yaralanan 2 aylık bebek için havaland...
        Ambulans helikopter, trafik kazasında yaralanan 2 aylık bebek için havaland...
        Çorum'da ülkenin birliği ve bütünlüğü için "arife duası" yapıldı
        Çorum'da ülkenin birliği ve bütünlüğü için "arife duası" yapıldı
        Çorum Valisi Çalgan, Samsun-Ankara yolunda denetimlere katıldı
        Çorum Valisi Çalgan, Samsun-Ankara yolunda denetimlere katıldı
        Uğurludağ'da vatandaşlar her bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret ediyor
        Uğurludağ'da vatandaşlar her bayram arifesinde mezarlıkları ziyaret ediyor