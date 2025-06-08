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        Başpınar köyünde yetişen 13 baleti anlatan belgesel Çorum'da izleyiciyle buluştu

        Hayvancılık ve tarımla geçimini sağlayan Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Başpınar köyünde yetişen 13 baletin Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olma hikayesini anlatan "Baletler Köyü" belgeseli, Çorum'da özel gösterimle beğeniye sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 22:55 Güncelleme: 08.06.2025 - 23:01
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        Başpınar köyünde yetişen 13 baleti anlatan belgesel Çorum'da izleyiciyle buluştu
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        Hayvancılık ve tarımla geçimini sağlayan Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Başpınar köyünde yetişen 13 baletin Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olma hikayesini anlatan "Baletler Köyü" belgeseli, Çorum'da özel gösterimle beğeniye sunuldu.

        Özel gösterim için Çorum Millet Bahçesi'nde sahne ve dev ekran kuruldu.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, konuşmasında, Çorum'un tarım ve sanayinin yanı sıra önemli bir tarih ve kültür şehri olduğunu söyledi.

        Başpınar köyünden 1970'li yıllardan bugüne 13 baletin yetişmesinin önemli olduğunu belirten Aşgın, "Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz. Bu kısa film bizim için çok kıymetli. Elinizde bir hazine olabilir ama paylaşmazsanız, o değerin anlamı olmaz. Bu hikayeyi belgeselleştirdiği için Fatih Diren hemşehrimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        - "Köyün geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve bale"

        Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, 1. Opera ve Bale Festivali'ni Şırnak'tan başlatarak 23 ili gezdiklerini, gittikleri yerlerde yetenek taramaları yaptıklarını anlattı.

        Başpınar köyünün balet hikayesinin dünyada benzerinin olmadığına dikkati çeken Sağtürk, şöyle devam etti:

        "Yalnızca İtalya'dan çıktı. Bunun haricinde dünyada başka örnek görmedik. Yaklaşık 45 yıldır mesleğimi sürdürüyorum, bunun gibi bir şeye şahit olmadım. Bu çok değerli. Bir bale köyü oluşuyor. Köyün geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve bale."

        Yönetmen Fatih Diren de "Baletler Köyü" belgeselini zor şartlarda çektiklerini belirterek, "Anadolu'nun bir köyünden bu kadar sanatçı yetişmesi sadece Türkiye'de değil, dünyada da ilgi çeken bir konu. Herkes bu hikayeyi ilginç buluyor. Film, yurt dışında da ödüller aldı." ifadelerini kullandı.

        Belgeselin Anadolu'daki gençlere ilham kaynağı olmasını istediğini anlatan Diren, "Çorum'un bir köyünden bu kadar sanatçı yetişebiliyorsa her yerden sanatçılarımız, gençlerimiz çıkabilir. Filmin yurt dışında da kitlelere ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

        Başpınar köyünden baletlerin gösteri sunmasının ardından "Baletler Köyü" adlı belgesel izlendi.

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