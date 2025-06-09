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        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 15:41 Güncelleme: 09.06.2025 - 15:41
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        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Duygu D. idaresindeki 23 ABZ 220 plakalı otomobil, Tokat-Ankara kara yolu Alaca Eskiyapar kavşağında Nurettin Ç'nin kullandığı 55 GS 680 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerden Duygu D. ile araçlarda bulunan Ekin D, Doğa D. ve Solmaz Ç. yaralandı.

        Kazada araçta sıkışan Solmaz Ç, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Sürücü Duygu D'nin astsubay üstçavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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