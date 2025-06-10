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        Çorum'da balkon filesine takılan güvercini itfaiye ekibi kurtardı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde ayağı balkon filesine takılan güvercin itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 21:53 Güncelleme: 10.06.2025 - 21:53
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        Çorum'da balkon filesine takılan güvercini itfaiye ekibi kurtardı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde ayağı balkon filesine takılan güvercin itfaiye ekibince kurtarıldı.

        Fatih Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir binanın üçüncü katında bulunan balkonun filesine güvercinin takılı kaldığını görenler 112'den yardım istedi.

        İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, evde kimsenin olmadığını görünce itfaiye aracı merdiveniyle balkona tırmandı.

        İtfaiye ekibi, sıkıştığı yerden kurtardığı güvercini doğaya bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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