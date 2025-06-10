Çorum'da balkon filesine takılan güvercini itfaiye ekibi kurtardı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde ayağı balkon filesine takılan güvercin itfaiye ekibince kurtarıldı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde ayağı balkon filesine takılan güvercin itfaiye ekibince kurtarıldı.
Fatih Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki bir binanın üçüncü katında bulunan balkonun filesine güvercinin takılı kaldığını görenler 112'den yardım istedi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, evde kimsenin olmadığını görünce itfaiye aracı merdiveniyle balkona tırmandı.
İtfaiye ekibi, sıkıştığı yerden kurtardığı güvercini doğaya bıraktı.
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