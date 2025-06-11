Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da otomobil park halindeki minibüse çarptı, 3 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 12:54 Güncelleme: 11.06.2025 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da otomobil park halindeki minibüse çarptı, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da otomobilin park halindeki minibüse çarpması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.

        Sadık E. (30) idaresindeki 19 KN 374 plakalı otomobil, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan 68. Sokak'ta park halindeki bir minibüse çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Meral K. (20) ile 1 yaşındaki çocuğu Devin K. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücünün 1,40 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        İş insanını öldüren boğuşma! Dehşet anı kamerada!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Milli futbolcu baba olacak
        Milli futbolcu baba olacak
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?

        Benzer Haberler

        Çorum'da vatandaşların görme engellilere tutumu sosyal deneyle ölçüldü
        Çorum'da vatandaşların görme engellilere tutumu sosyal deneyle ölçüldü
        Çorum'da arpa hasadına başlandı
        Çorum'da arpa hasadına başlandı
        Çorum'da üç aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
        Çorum'da üç aracın çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
        Düğünden dönenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1'i ağır, 17 yaralı
        Düğünden dönenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 1'i ağır, 17 yaralı
        GÜNCELLEME - Çorum'da devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Çorum'da devrilen minibüsteki 17 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen minibüsteki 15 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen minibüsteki 15 kişi yaralandı