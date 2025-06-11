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        Çorum'da bayram tatilinde ölümlü trafik kazası yaşanmadı

        Çorum Valisi Ali Çalgan, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirler sayesinde ölümlü trafik kazası yaşanmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 17:09 Güncelleme: 11.06.2025 - 17:12
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        Çorum'da bayram tatilinde ölümlü trafik kazası yaşanmadı
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        Çorum Valisi Ali Çalgan, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirler sayesinde ölümlü trafik kazası yaşanmadığını söyledi.

        Çalgan, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, emniyet ve jandarma birimlerince mayıs ayında asayişle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Çorum'da mayıs ayında yapılan trafik denetimlerinde 106 bin 78 aracın kontrol edildiğini ve 23 bin 403 araç ile sürücüsüne işlem yapıldığını belirten Çalgan, 2024 yılı mayıs ayına göre denetim yapılan araç sayısında yüzde 31 artış gerçekleştiğini kaydetti.

        Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik tedbirlerinin artırıldığına işaret eden Çalgan, "Bayram süresince aldığımız tedbirlerle çok şükür ilimizde ölümlü trafik kazası gerçekleşmemiştir. Bu da bizi sevindiren bir durumdur." dedi.

        Kentte 2024 ve 2025 yılı mayıs aylarında kişilere karşı işlenen suçlar hakkında bilgi veren Çalgan, "Kasten öldürme olaylarında yüzde 100, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olaylarında yüzde 33, kişilerinin huzur ve sükununu bozma olaylarında yüzde 32, çocuğun cinsel istismarı olaylarında yüzde 25, hakaret olaylarında yüzde 12 oranında azalma meydana gelmiştir." bilgisini verdi.

        Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise aynı dönemde yüzde 17'lik düşüş sağlandığını bildiren Çalgan, "Evden hırsızlık olaylarında yüzde 37, gasp olaylarında yüzde 87, dolandırıcılık olaylarında yüzde 39 azalma meydana geldi." diye konuştu.

        Uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız devam ettiğini vurgulayan Çalgan, mayısta yapılan 20 operasyon sonucu 21 şüphelinin tutuklandığını, 5 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

        Çalgan, operasyonlarda 4 bin 287 gram uyuşturucu ile 11 bin 970 uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktardı.

        Çorum'da mayıs ayı sonu itibarıyla geçici koruma altındaki Suriye uyruklu kişi sayısının 3 bin 281 olduğunu anlatan Çalgan, tespit edilen 11 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini kaydetti.

        Vali Çalgan ayrıca, vatandaşları yaz aylarında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü taşıyan kenelere karşı dikkatli olmaları ve düğünlerde silah atılmaması konularında uyardı.

        Toplantıya İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya da eşlik etti.

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