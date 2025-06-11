Çorum'da bayram tatilinde ölümlü trafik kazası yaşanmadı

Çorum Valisi Ali Çalgan, Kurban Bayramı tatili süresince alınan tedbirler sayesinde ölümlü trafik kazası yaşanmadığını söyledi.

Çalgan, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, emniyet ve jandarma birimlerince mayıs ayında asayişle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çorum'da mayıs ayında yapılan trafik denetimlerinde 106 bin 78 aracın kontrol edildiğini ve 23 bin 403 araç ile sürücüsüne işlem yapıldığını belirten Çalgan, 2024 yılı mayıs ayına göre denetim yapılan araç sayısında yüzde 31 artış gerçekleştiğini kaydetti.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik tedbirlerinin artırıldığına işaret eden Çalgan, "Bayram süresince aldığımız tedbirlerle çok şükür ilimizde ölümlü trafik kazası gerçekleşmemiştir. Bu da bizi sevindiren bir durumdur." dedi.

Kentte 2024 ve 2025 yılı mayıs aylarında kişilere karşı işlenen suçlar hakkında bilgi veren Çalgan, "Kasten öldürme olaylarında yüzde 100, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olaylarında yüzde 33, kişilerinin huzur ve sükununu bozma olaylarında yüzde 32, çocuğun cinsel istismarı olaylarında yüzde 25, hakaret olaylarında yüzde 12 oranında azalma meydana gelmiştir." bilgisini verdi.