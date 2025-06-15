Çorum'da yanan cip kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Osmancık ilçesinde yanan cip kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde yanan cip kullanılamaz hale geldi.
Sinan Z'ye ait park halindeki 23 AFF 313 plakalı cipte, Koyunbaba Mahallesi Emine Deresi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında cip kullanılamaz hale geldi.
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