Çorum'da çıkan yangında 5 dekar buğday tarlası yandı
Çorum'un Laçin ilçesinde elektrik trafosundan çıktığı değerlendirilen yangında 5 dekar buğday tarlası yandı.
Çorum'un Laçin ilçesinde elektrik trafosundan çıktığı değerlendirilen yangında 5 dekar buğday tarlası yandı.
Gözübüyük köyünde Satılmış Kökçü'ye ait buğday tarlasında, tarla kenarındaki elektrik trafosundan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Laçin Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 5 dekar buğday tarlası yandı.
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