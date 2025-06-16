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        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli yakalandı

        Çorum'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 14 şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 16:45 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:45
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        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 14 şüpheli yakalandı
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        Çorum'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 14 şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

        9-16 Haziran'da yapılan çalışma kapsamında, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 14 şüpheli yakalandı.

        Öte yandan hakkında kayıp ihbarı yapılan 10 kişiden 9'u bulunarak ailelerine teslim edildi. Bir kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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