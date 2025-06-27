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        Çorum'da camide çıkan yangın söndürüldü

        Çorum'un Osmancık ilçesinde camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 19:43 Güncelleme: 27.06.2025 - 19:43
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        Çorum'da camide çıkan yangın söndürüldü
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve tadilatta olan Cumhuriyet Camisi'nde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine camiye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında camide hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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