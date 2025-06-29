Çorum'da cip ile traktörün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde cip ile traktörün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Berat S. idaresindeki 19 SU 823 plakalı cip, Boğazkale ilçesinden Sungurlu istikametine seyir halindeyken Salman köyü yakınında Resul M’nin kullandığı 19 SB 662 plakalı buğday yüklü traktör ile çarpıştı.

Kazada cip sürücüsü Berat S. ve aynı araçta olan Hilmican D, Eren A, Mustafa K. ile Yunus Emre Ç. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, cipte sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Yaralılardan Berat S. ile Hilmican D’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, ekiplerin temizleme çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.