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        Çorum'da KKKA hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı

        Çorum'da Hitit Üniversitesince, Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı Gerçekleri" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 13:36 Güncelleme: 29.06.2025 - 13:36
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        Çorum'da KKKA hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı
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        Çorum'da Hitit Üniversitesince, Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı Gerçekleri" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Tarihi Veli Paşa Hanı'nda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş konuşmacı olarak katıldı.

        Prof. Dr. Çelikbaş, vatandaşlardan, kene tutunma öyküsü varsa hemen hastaneye başvurmaları gerektiğini söyledi.

        Perşembe ve cuma günleri ilçe hastaneleri acil servislerinde görevli sağlık personeline KKKA hastalığıyla ilgili bilgilendirme toplantıları yaptıklarını aktaran Çelikbaş, "Hekimlerimizin de bu konuda uyanık olması gerekiyor. Endemik bölgedeyiz yani bu hastalığın görüldüğü bölgedeyiz." dedi.

        Çelikbaş, hedeflerinin erken dönemde hastalığı yakalamak olduğunu belirterek, "Sonunda hayatı tehdit eden bir hastalık." diye konuştu.

        Prof. Dr. Nurcan Baykam da KKKA hastalığında ölüm oranının yüzde 5 olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bir enfeksiyon için aslında yüksek bir oran. 100 kişiden 5 kişiyi kaybediyoruz. İlk bulgular zaman içinde bazılarında iyileşerek grip gibi bir tablo ile laboratuvar testlerinde, kan testlerinde biraz bozulmalarla seyredip normale dönerken, bir kısım hastada da daha ağır form dediğimiz kanamalarla seyreden, laboratuvar bulgularının çok bozulduğu hayatı tehdit eden boyuta ilerleyebiliyor. Biz sizleri bilgilendirirken o ilk dönemde KKKA hastalığını atlamayalım, yani birçok viral enfeksiyon ya da basit enfeksiyonlarla karışabilir bu konuda duyarlı olmalıyız."

        Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, etkinliğin sonunda Prof. Dr. Çelikbaş ve Prof. Dr. Baykam'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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