Çorum'da KKKA hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı

Çorum'da Hitit Üniversitesince, Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı Gerçekleri" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Tarihi Veli Paşa Hanı'nda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Çelikbaş, vatandaşlardan, kene tutunma öyküsü varsa hemen hastaneye başvurmaları gerektiğini söyledi.

Perşembe ve cuma günleri ilçe hastaneleri acil servislerinde görevli sağlık personeline KKKA hastalığıyla ilgili bilgilendirme toplantıları yaptıklarını aktaran Çelikbaş, "Hekimlerimizin de bu konuda uyanık olması gerekiyor. Endemik bölgedeyiz yani bu hastalığın görüldüğü bölgedeyiz." dedi.

Çelikbaş, hedeflerinin erken dönemde hastalığı yakalamak olduğunu belirterek, "Sonunda hayatı tehdit eden bir hastalık." diye konuştu.

Prof. Dr. Nurcan Baykam da KKKA hastalığında ölüm oranının yüzde 5 olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: