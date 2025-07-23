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        Laçin'in biyolojik çeşitliliği gençlerle korunacak

        Hitit Üniversitesi ile Laçin Belediyesince, Laçin ilçesinin zengin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve farkındalık oluşturulması amacıyla proje hayata geçirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:06 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:06
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        Laçin'in biyolojik çeşitliliği gençlerle korunacak
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        Hitit Üniversitesi ile Laçin Belediyesince, Laçin ilçesinin zengin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve farkındalık oluşturulması amacıyla proje hayata geçirildiği bildirildi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) destekli Erasmus+ projesinde, gençlerin biyolojik çeşitlilik konusunda bilinçlendirilmesi, iş birliği becerilerinin geliştirilmesi ve karar alma süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması hedefleniyor.

        Ayrıca gençlerin bu alanda istihdam edilmesine yönelik fırsatlar da değerlendirilecek.

        Proje kapsamında ilçede ilk etkinlik, 15-30 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla yapıldı.

        Proje yürütücüsü, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Gizem Özlük, etkinlikte katılımcılarla verimli çalışmalar gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Her bir çalışmanın biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik sürdürülebilir adımlar geliştirmeye katkı sağladığını anlatan Özlük, "Gençlerin fikirleriyle doğaya umut olduk. Sürdürülebilir bir gelecek için hep birlikte güçleneceğimize inanıyoruz. Proje sonunda çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe Laçin Kaymakamı Emre Konak, Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın da katıldı.

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