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        Çorum'da yangın riski bulunan köylere yangın hortumu dağıtılıyor

        Çorum'un İskilip ilçesinde yangın riski bulunan köylere yangın hortumu dağıtımı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:57 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:57
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        Çorum'da yangın riski bulunan köylere yangın hortumu dağıtılıyor
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        Çorum'un İskilip ilçesinde yangın riski bulunan köylere yangın hortumu dağıtımı başladı.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yangın vanası bulunan ancak hortumu olmayan 44 köye yangın hortumu ve aparatı dağıtılıyor.

        Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince yürütülen çalışma kapsamında ekipler, yangın hortumu teslim ettikleri köylerde vatandaşlara yangına müdahale eğitimi de veriyor.

        Köylerdeki vatandaşların yangın hortumunu etkili kullanabilmeleri için düzenlenen eğitimde, olası yangınlara erken müdahale edilerek yangının büyümeden söndürülmesi hedefleniyor.

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