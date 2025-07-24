Çorum'da yangın riski bulunan köylere yangın hortumu dağıtılıyor

Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince yürütülen çalışma kapsamında ekipler, yangın hortumu teslim ettikleri köylerde vatandaşlara yangına müdahale eğitimi de veriyor.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yangın vanası bulunan ancak hortumu olmayan 44 köye yangın hortumu ve aparatı dağıtılıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.