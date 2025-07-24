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        Yeşilay Çorum Şubesi bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekti

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çorum Şubesince kurulan stantta bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:15 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:15
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        Yeşilay Çorum Şubesi bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekti
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        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çorum Şubesince kurulan stantta bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekildi.

        Şube yöneticileri ve gönüllüler, kentte bağımlılıkla mücadelede vatandaşların farkındalığını artırmak amacıyla Millet Bahçesi'nde etkinlik düzenledi.

        Burada açılan stantta Yeşilay'ın yürüttüğü çalışmaların yanı sıra danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti veren YEDAM'ın çalışmaları hakkında bilgi verildi.

        Etkinlik kapsamında Yeşilay gönüllüleri, çocuklara yüz boyama ve balon etkinliğiyle eğlenceli bir gün yaşattı. Ailelere ise çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmanın önemi anlatıldı.

        Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, AA muhabirine, Yeşilay'ın köklü geçmişi ve güçlü vizyonuyla sağlıklı nesillerin yetişmesi, zararlı alışkanlıklarla mücadele edilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması adına önemli bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Cengil, "Çocuklarımızın bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bireyler olarak büyümesi için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Etkinliğimizle hem onları mutlu ettik hem de küçük yaşta farkındalık kazandırmayı amaçladık. Bu amaçla çocuklara, gençlere ve ailelere ulaşmaya, dinlemeye, anlatmaya ve destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

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