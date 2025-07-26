Çorum'da pazarcılar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Olayla ilgili D.A. ve M.A.A. polislerce gözaltına alındı.

Yaralılardan Topçu, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.