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        Çorum'da 3 aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 13:29 Güncelleme: 27.07.2025 - 13:29
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        Çorum'da 3 aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        İsmail A. idaresindeki 19 DH 234 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Sungurlu Taşköprü kavşağında Ramazan A'nın kullandığı 34 BAF 701 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarındaki Emre K. idaresindeki 53 BB 280 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Meryem K, Zeki E. ve Orhan Ç. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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