Çorum FK, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Öğleden sonraki ikinci idmanda ise ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma ve ayak tenisi çalışması gerçekleştirildi.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki günün ilk antrenmanında futbolcular, kuvvet çalışmasının ardından sahada ısınma, pas, dar alan, hücum, savunma ve kenar orta gol vuruşu çalışmaları yaptı.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.