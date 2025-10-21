Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Kızılırmak'ta temizlik çalışması başladı

        Çorum'un Osmancık ilçe merkezinden geçen Kızılırmak Nehri'nde temizlik çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 17:13 Güncelleme: 21.10.2025 - 17:13
        Kızılırmak'ta temizlik çalışması başladı
        Çorum'un Osmancık ilçe merkezinden geçen Kızılırmak Nehri'nde temizlik çalışmaları başlatıldı.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri nehirdeki sazlık alanlar ve nehir dibindeki balçığı temizliyor.

        DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, "Kızılırmak'ın Osmancık geçişini balçık ve otlardan temizleyerek daha güzel bir görünüme kavuşturmak amacıyla Bölge Müdürlüğümüzün imkanlarını kullanarak birçok iş makinemizi bölgeye gönderdik. Temizlik çalışmalarımıza başladık." dedi.

        Çalışmaların, Kızılırmak boyunca etaplar halinde sürdürüleceği bildirildi.

