Kızılırmak'ta temizlik çalışması başladı

DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, "Kızılırmak'ın Osmancık geçişini balçık ve otlardan temizleyerek daha güzel bir görünüme kavuşturmak amacıyla Bölge Müdürlüğümüzün imkanlarını kullanarak birçok iş makinemizi bölgeye gönderdik. Temizlik çalışmalarımıza başladık." dedi.

