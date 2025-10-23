Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Çorum'da şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.
Çorum Şehitliği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.
Program kapsamında şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı, şehit yakınları ve gazilerle sohbet edildi.
Ziyarete Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
