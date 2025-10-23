Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı

Ziyarete Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

