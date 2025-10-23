Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Çorum'da şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 12:52 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:52
        Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında şehitlik ziyareti yapıldı
        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Çorum'da şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

        Çorum Şehitliği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

        Program kapsamında şehit mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı, şehit yakınları ve gazilerle sohbet edildi.

        Ziyarete Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

