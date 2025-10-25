Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanlığına Dağaşan yeniden seçildi
Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanlığına Emir Dağaşan tekrar seçildi.
Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanlığı 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.
Kentteki bir restoranda tek liste halinde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Emir Dağaşan, 112 delegenin oyuyla yeniden Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanlığına seçildi.
Yönetim kurulunda ise Ahmet Boyraz, Nihat Ölmez, Emre Başoğlu, Gökhan Keleş, İsmail Ediş ve Adem Karaca yer aldı.
Kongrede Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam, kısa süre önce emekli olan sendika üyesi Erol Çatal'a teşekkür plaketi verdi.
Kongreye Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet Çıplak ile sendika üyeleri katıldı.
