        Çorum Haberleri

        Çorum'da pencereden eve giren sağlık ekiplerince müdahale edilen kişi hastanede hayatını kaybetti

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinde kalp krizi geçiren ve pencereden eve giren sağlık ekiplerince müdahale edilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 11:21 Güncelleme: 26.10.2025 - 11:21
        Çorum'da pencereden eve giren sağlık ekiplerince müdahale edilen kişi hastanede hayatını kaybetti
        Çorum'un Sungurlu ilçesinde evinde kalp krizi geçiren ve pencereden eve giren sağlık ekiplerince müdahale edilen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde dün kalp krizi geçiren ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Osman Topuksak (64), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Topuksak'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Osman Topuksak, dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak karın ağrısı şikayetiyle yardım istemiş, ihbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca itfaiye yardımıyla giriş kattaki eve pencereden girmişti. Burada kalbinin durduğu belirlenen Topuksak'ın kalp masajı ile kalbinin yeniden çalışmasını sağlayan ekipler, kalp krizi geçirdiği tespit edilen hastayı ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

