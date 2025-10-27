Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi

Karşılaşmayı Sungurlu Belediye Başkan Vekili Yılmaz Çağlayan, Başkan Yardımcısı Mehmet Yetik, İlçe Emniyet Müdürü Murat Önder, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Aktaş, Sungurlu Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet Haşim Özsaray da izledi.

İyi oyununu devam ettirerek 25-17'lik skorla ikinci seti de kazanan kırmızı-siyahlılar, üçüncü seti de 8 sayı farkla kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.