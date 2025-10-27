Çorum'da meslek liselerinden Gazze'ye destek kermesi

Sanat Sokak'ta düzenlenen kermeste, eğitimciler, veliler ve öğrenciler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Filistin halkına destek olmak amacıyla Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hasanpaşa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince ortak kermes açıldı.

