Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da meslek liselerinden Gazze'ye destek kermesi

        Çorum'da üç meslek lisesince Gazze yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:38 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da meslek liselerinden Gazze'ye destek kermesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da üç meslek lisesince Gazze yararına kermes düzenlendi.

        İsrail'in saldırıları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Filistin halkına destek olmak amacıyla Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hasanpaşa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince ortak kermes açıldı.

        Sanat Sokak'ta düzenlenen kermeste, eğitimciler, veliler ve öğrenciler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

        Kermesten elde edilen gelirin, Filistin halkı için bağışlanacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Kartalkaya'da savunmalar alınıyor
        Kartalkaya'da savunmalar alınıyor
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Trump'tan Putin'e: Füze test etmek yerine savaşı bitirmeli
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi
        Voleybol: Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi
        Arca Çorum FK, Kütahyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Arca Çorum FK, Kütahyaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Çorum'da traktörün çeki demiri ile kabini arasına sıkışan kişi hastanede öl...
        Çorum'da traktörün çeki demiri ile kabini arasına sıkışan kişi hastanede öl...
        Arca Çorum FK -Boluspor: 0-0
        Arca Çorum FK -Boluspor: 0-0
        Çorum'da pencereden eve giren sağlık ekiplerince müdahale edilen kişi hasta...
        Çorum'da pencereden eve giren sağlık ekiplerince müdahale edilen kişi hasta...
        112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu
        112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu