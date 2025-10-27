Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da otomobilin çarptığı kişi hastanede hayatını kaybetti

        Çorum'da geri manevra yapan bir otomobilin çarptığı 68 yaşındaki kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 21:49 Güncelleme: 27.10.2025 - 21:49
        Çorum'da otomobilin çarptığı kişi hastanede hayatını kaybetti
        Çorum'da geri manevra yapan bir otomobilin çarptığı 68 yaşındaki kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Ulukavak Mahallesi Eşref Hoca Caddesi’nde 22 Ekim’de Emre Ö. (27) idaresindeki otomobil, geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ferhan Dolma'ya (68) çarptı.

        Kazada yaralanan Dolma, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin üçüncü gününde yaşamını yitirdi.

        Gözaltına alınan sürücü Emre Ö. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

        Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

