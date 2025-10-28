Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı
M.K. (17) ile A.C.D. (17) arasında Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, bacağından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı halde çevredeki bir okula sığınan M.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavganın ardından olay yerinden uzaklaşan A.C.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
