        Çorum Haberleri

        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:28 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:28
        Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

        M.K. (17) ile A.C.D. (17) arasında Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, bacağından bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı halde çevredeki bir okula sığınan M.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kavganın ardından olay yerinden uzaklaşan A.C.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

