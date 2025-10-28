Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralı halde çevredeki bir okula sığınan M.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.K. (17) ile A.C.D. (17) arasında Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

